DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi

18 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşen Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Kurultayında, Erden Pekri tek aday olarak oy birliği ile seçildi. Merkez Kadın Örgütü Başkanlığına ise Mehtap Özdemirağ seçildi. Yapılan seçime katılım dikkat çekti.

Oldukça coşkulu ve kalabalık bir ortamda gerçekleşen kurultayda, Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanlığına tek aday olan ve oy birliği ile seçilen Erden Pekri kürsüdeki konuşmasında, birlik, beraberlik ve DP Genel Başkanı, Fikri Ataoğlu’nun gençliğe verdiği öneme değindi.

Pekri: Partimize hayırlı olmasını dilerim

“Öncelikle beni Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Başkanlığına öneren ve seçen parti yönetimine ve değerli Demokrat Parti üyelerine teşekkür ederim.’Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek’ sloganı ile çıktığımız bu yolda önceliğimiz daha güzel, daha adil, daha huzurlu bir KKTC. Demokrat Partimizin yeni Merkez Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu önce ülkemize, daha sonra da partimize hayırlı olmasını dilerim.”

Özdemirağ: Yenilikçi adımlarla güzel bir gelecek için bir aradayız

Konuşmasında ‘’ Sevgili yol arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim. Yine, yeni bir seçimde, yine partimiz için her şeyin en güzelini en doğrusunu hep birlikte üretmek, düşünmek ve küçük büyük demeden her bireyin gönlüne dokunarak sağlam temeller ve samimi dostluklara dayalı, yapıcı, çalışkan, adil hoşgörüyle birbirimizin bağlarını güçlendirmek partimizin onur duyduğumuz geçmişiyle yeni ve yenilikçi adımlarla güzel bir gelecek için bir aradayız.

Bu kutsal gördüğüm yolda, partimizin mihenk taşı olan toplum Liderimiz kurucu Cumhurbaşkanı’mız ,

Can’ımız Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde vatanımız, milletimiz devletimiz halkımız için istikrarla, aşkla içtenlikle ciddiyetle ve farkındalıkla uzun yıllardır yürüdüm. Beni bu duygularla büyüten, partimizin 1992 yılından beri kurucu üyelerinden olan annem Havva Akkın, babam Ahmet Akkın gelecek nesillere aktarmam için çıkar bağı değil gönül bağı ile bu yolda yer almamı sağladıkları için onlara buradan teşekkürlerimi iletmeden geçemeyeceğim.

Size uzun uzadıya bu süre zarfında yapmış olduğumuz etkinlikler, görevler ve mücadeleleri anlatmak yerine bu aşkın ne kadar yüce olduğunun kısaca altını çizmek istedim. Tüm emeklerimi helal eder, elimi soktuğum taşın altında kurucu Cumhurbaşkanımdan aldığım feyz cesaret ve samimiyetle bundan sonra da tüm hakkımı ve emeğimi helal edeceğimi söylemek isterim.

Geldiğiniz , vereceğiniz vermeyeceğiniz destek için herkese tek tek teşekkür ve minnetlerimi saygılarımla sunarım ‘’ ifadelerinde bulundu.

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgüt Başkanı Mehtap Özdemirağ’ın konuşması dakikalarca alkış topladı.

21/12/2019 17:29