DP Gençlik Örgütü Kurultayı yapıldı...

Demokrat Parti (DP) Merkez Gençlik Örgütü Kurultayı’nda Başkanlığa, tek aday olan Erden Pekri; Merkez Kadın Örgütü Başkanlığı’na ise Mehtap Özdemirağ seçildi.

DP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Kurultayda, Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanlığı’na tek aday olan ve oy birliği ile seçilen Erden Pekri konuşmasında, birlik, beraberlik ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun gençliğe verdiği öneme değindi.

Pekri şöyle konuştu:

“Öncelikle beni Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Başkanlığı’na öneren ve seçen parti yönetimine ve değerli Demokrat Parti üyelerine teşekkür ederim. ‘Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek’ sloganı ile çıktığımız bu yolda önceliğimiz daha güzel, daha adil, daha huzurlu bir KKTC. Demokrat Partimizin yeni Merkez Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu önce ülkemize, daha sonra da partimize hayırlı olmasını dilerim.”

Merkez Kadın Örgütü Başkanlığı’na seçilen Mehtap Özdemirağ ise konuşmasında, sağlam temeller ve samimi dostluklara dayalı, yapıcı, çalışkan, adil hoşgörüyle birbirimizin bağlarını güçlendirmek partimizin onur duyduğumuz geçmişiyle yeni ve yenilikçi adımlarla güzel bir gelecek için bir arada olduklarını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde vatan, millet, devlet, halk için istikrarla, aşkla içtenlikle ciddiyetle ve farkındalıkla uzun yıllardır yürüdüğünü kaydeden Özdemirağ, partiye duyguğu sevgiyi anlattı.

19/12/2019 19:03