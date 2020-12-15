DP Gençlik Örgütü: Önce memleket

Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü, gelecek haftadan itibaren tüm siyasi parti gençlik örgütlerini ziyaret edeceğini duyurarak, tüm örgütlere “Önce Memleket” çağrısı yaptı.

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri yaptığı açıklamada, ülke gençlerinin ideolojik kavramlardan çok varlık ve gelecek kaygısı çektiğini gözlemlediklerini belirterek, “DP Gençlik Örgütü aldığı kararla, farklı ideolojilere sahip fakat bu toprakları memleketi olarak gören tüm gençlerin arasında, ideoloji ve etnik köken ayırt etmeksizin, ortak bir köprü kurmaya niyet etmektedir” dedi.

Demokrat Parti’nin her zaman her kesimi kucaklayıcı tavrını benimsediklerini aktaran Pekri, gelecek haftadan itibaren tüm siyasi gençlik örgütlerine birer ziyaret düzenleyerek, bu köprünün oluşmasına için fikir alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.

Ülke adına bunu başaracaklarına inanç belirten Pekri, “Bizimle, memleketimiz için çalışmaya niyetli olan tüm örgütler ile özverili şekilde çalışacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2020 14:23