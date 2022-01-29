DP Genel Başkanı Ataoğlu'na PM'den oy birliği ile yetki verildi...

Demokrat Parti (DP) 23 Ocak Erken Genel Seçimleri ardından çıkan sonuçları değerlendirmek, olası hükümet modellerini görüşmek amacıyla, DP Genel Merkez binasında gerçekleştirilen DP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gerçekleşen DP Parti Meclisi (PM) toplantısı tamamlandı.

DP Parti Meclisi, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi muhtemel hükümet görüşmelerinde, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na tam yetki verdi.

PM toplantısı sonrasında, DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar ile birlikte kameralar karşısına geçen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 23 Ocak erken genel seçimler sonrasında DP yetkili organlarının toplandığını, seçim sürecini ve sonrasında izlenecek yol haritasının görüşüldüğünü belirtti.

Seçime katılım oranının düşük olması da dahil, birçok konunun görüşüldüğünü belirten Ataoğlu, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ivedilikle ele alınması gerektiği konusunda da DP MYK ve PM’de görüşüldüğünü ifade etti.

“İleriki süreç içerisinde yapılacak koalisyon görüşmeleri için DP’nin kapısının çalınması halinde, Parti MYK’sı ve Parti Meclisi tarafından yetki almış durumdayım” diyen Ataoğlu, “DP toplumsal sorumluluk bilinci ile en doğru kararı verecektir” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu PM sonrasında yaptığı açıklamasında ayrıca, ileriki günlerde başlayacak olan koalisyon görüşmelerinde, DP’ye herhangi bir teklif gelmesi durumunda, toplumsal sorumluluk ve bir an önce hükümetin kurulabilmesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarının da altını çizdi.

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29/01/2022 15:36