DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: Beklediğimiz oy oranına ulaşmadık

ads ads ads ads
23/01/2022

ads
ads
ads
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: Beklediğimiz oy oranına ulaşmadık

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, parti binasında basına açıklama yaptı.

Ataoğlu, seçim kararı alındığı günden itibaren partiler çalışma içerisine girdi. Sonuçlara göre yorum yapacaksak, seçime katılım konusunda düşüş yaşandı. DP içinde değerlendireceğiz. Pandemi ve soğuk havada oy veren seçmenlere teşekkür ederiz. Beklediğimiz oy oranına ulaşmadık. Parti yetkili organlarında değerlendireceğiz. Sandıkları izlemeye ve YSK’nın sonuçlarını takip etmeye devam edeceğiz. Seçim sonuçları umarım ülkemize hayırlı olur. Partiler manifestolar yayınladı önemli olan hayata geçirilmesidir.

23/01/2022 21:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fikri Ataoğlu, dp, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.