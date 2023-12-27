DP Genel Sekreteri Akpınar, Ataoğlu ve Tosunoğlu aleyhindeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı

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27/12/2023

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DP Genel Sekreteri Akpınar, Ataoğlu ve Tosunoğlu aleyhindeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri  Serhat Akpınar; Genel Başkan,  Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu aleyhinde partinin eski başkan yardımcısı Redif Nurel tarafından ortaya atılan iddiayı “çirkin iftira” olarak niteledi ve kınadı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Akpınar, Ataoğlu’nun Polis Genel Müdürlüğü nezdinde, Redif Nurel hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlattığını kaydetti.

Akpınar, “Hali hazırda gerekçeli istifasını sunmuş partimizin üyesi bulunan Redif Nurel ile ilgili olarak da partimizin ilgili kurullarının ivedi olarak toplanarak gerekli kararı üreteceğini Kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.

27/12/2023 21:00
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TAGS: DP Genel Sekreteri Akpınar, Ataoğlu ve Tosunoğlu aleyhindeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı
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