DP Genel Sekreteri Akpınar: CTP halkın iradesini yok saydı

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı’nın, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünü "işgal ettiğini" söyleyerek, bu tür eylemleri kınadı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Akpınar, CTP’nin halkın iradesini yok saydığını belirtti.

CTP’nin, Meclis Başkan Yardımcısı vasıtası ile KKTC halkının iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı kürsüsünü "işgal ederek" Meclisin çalışmasını engellediğini belirten Akpınar, “Aslında burada engellenen ve pranga vurulmak istenen halkın iradesidir” dedi.

Meclisin bu döneminin, belki de en fazla mesai gerektiren dönemi olduğunu belirten Akpınar, başta gelecek yılın bütçe görüşmeleri ve kanunu olmak üzere, geçen dönemden kalan birçok problemin çözüm beklediğini kaydetti.

Akpınlar, şunları kaydetti:

“DP olarak biz Meclisin nasıl daha verimli çalışabileceğine kafa yorarken, biriken sorunların nasıl çözülmesinin gailesini taşırken, maalesef CTP ülke gündemi ve halkın sorunları ile hiç alakadar olmadığını adeta itiraf etmiştir.

Halk bizlerden hizmet, çözüm, refahının artırılmasını beklerken, herhalde ajandası daha değişik olan bir muhalefet partisinin sözde Meclis Başkan Yrd.; sözde diyoruz çünkü eğer gerçekten bu görevi içselleştirseydi, kendisinin de kullandığı ve kullanacağı Yüce Meclis kürsüsünü ergenvari davranışlarla işgal etmez, bu davranışına da kulp bulmak için Sn. Cumhurbaşkanımızı işin içine karıştırmazdı. Bu nedenle halkın iradesini yok sayan bu davranış nedeniyle kendisini DP olarak şiddetle kınıyoruz.”

DP olarak öncelikle tüm partilere bir an önce bu kısır çekişmeleri bırakarak ülkenin gerçek gündemine, halkın beklentilerine dönme çağrısında bulunan Akpınar, Yüce Meclis çatısı altında çok daha fazla mesai harcamaları gerektiğini çünkü yaklaşık iki aydır en kıymetli değer olan KKTC halkının zamanını boşa harcadıklarını, bunu bir an önce telafi etmeleri gerektiğini kaydetti.

Akpınar, “Halkımız bizden Meclis çatısı altında hizmet ve çözüm odaklı çalışmamızı bekliyor, kaos ve bilinmezliğe kucak açmamızı değil! Sizin amacınız halkın iradesini yok saymak mı?” ifadelerini kullandı.