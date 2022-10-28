DP Genel Sekreteri Akpınar, Cumhuriyet Bayramı’nı dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Kurtuluş Savaşı olarak adlandırılan topyekûn direniş ve bu unutulmaz mücadelenin nihai sonucunda, Ebedi Türk Devleti cumhuriyet ile taçlandırılmış oldu” ifadelerini kullanan Akpınar, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu'nun 99'inci yıldönümünde başta, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanları olmak üzere; canları ve kanları ile bu toprakları 'Vatan' yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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28/10/2022 20:35