DP Genel Sekreteri değişiyor

Yüksek Seçim Kurulu, Afet Özcafer’in istifası sonrası Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterlik görevine vekâleten atanan Hande Kayasal Çelikden’in kamu görevlisi olması nedeniyle parti üyeliğini ve genel sekreterlik vekâletini iptal etti.

DP Merkez Yönetim Kurulu’nun toplanarak yeni genel sekreteri belirlemesi bekleniyor.

Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Tunçtaşlı, genel sekreterin istifasının ardından parti tüzüğünde ‘’Genel Sekreter’in yokluğunda Genel Sekreter yardımcısı ona vekalet eder ve onu temsil eder" düzenlemesi olmasına rağmen, partinin tek Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Tunçtaşlı’ya vermesinin ardından hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Av. Ali Tunçtaşlı, 7/1979 sayılı kamu görevleri yasasının 36. Maddesi tahtında Kamu Görevlilerinin seçim ve halkoylaması yasası kuralları saklı kalmak koşuluyla siyasal partilere üye olmayacakları ve kamu görevlilerinin tarafsızlık ilkesine uygun davranmaları kuralının ihlali gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

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29/10/2021 12:31