HABER KIBRIS

DP Genel Sekreteri Kıbrıs Sigorta'ya yönetici oldu

Kıbrıs Sigorta'da yönetim kuruluna yeni atamalar yapıldı.

ads
01/11/2018

DP Genel Sekreteri Kıbrıs Sigorta'ya yönetici oldu

Kıbrıs Sigorta'da yönetim kuruluna yeni atamalar yapıldı.

Sigorta yönetimi tarihinde bir ilk yaşandı, DP Genel Sekreteri, aynı zamanda eski bir bankacı olan Afet Özcafer, Kıbrıs Sigorta'nın yeni yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Hükümet, uzun süredir, UBP tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri ile devam etmişti. Hilmi Öztemiz, Zehra Avkıran, Hasan Basri Beycanlı ve Metin Kulaksız görevden alındı. Afet Özcafer ile birlikte, Eda Çelik Yıldırım, ve Okan Veli Şafaklı yönetim kuruluna atanan yeni isimler oldu...

Bu habere tepkiniz:
TAGS: demokrat parti, Afet Özcafer
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems