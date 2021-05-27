DP Genel Sekreteri Özcafer, KKTC İstatistik Kurumu Heyetini Kabul Etti

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, KKTC İstatistik Kurumu heyetini kabul etti.

DP’den verilen bilgiye göre, KKTC İstatistik Kurumu’nun kuruluş yıldönümü vesilesi ile gerçekleştirilen ziyarette, İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’e Kurum hakkında bilgi verdi.

İstatistik Kurumu’nun 2 yıllık bir geçmişi olduğu ve kuruma atanan ilk Başkan olarak, kurulma aşamasında çok zorlu bir süreç geçirdiklerini aktaran Öksüzoğlu, kısa sürede kurumun, kurumsal yapısı, insan kaynakları ve fiziki alt yapısının oluşturulduğunu aktardı.

Kurumun faaliyetleri hakkında DP Genel Sekreteri Özcafer'e bilgiler de veren Öksüzoğlu, “hane halkı bütçe anketi” yaptıklarını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışmasını yürüttüklerini belirtti. Öksüzoğlu ayrıca, Resmi İstatistik Programı’nı da hazırladıklarını, Konsey toplantısının da pazartesi yapılacağını söyledi.

Ülke adına istatistik olarak ilk kez planlı döneme geçildiğini aktaran Öksüzoğlu, “tüm bu iş ve işlemleri yaparken finansal kaynağı da, Kıbrıs Türk tarafına ayrılan kaynaktan proje kapsamında yaratıldı” dedi.

ÖZCAFER

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer de konuşmasında, İstatistik Kurumu’nun önemine değinerek, ülkede bir çok konuda planlama ile alakalı çalışmalar yapılırken, Kurumun sağladığı verilerin her zaman büyük bir yol gösterici olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcafer, Kurum çalışanlarına, çalışmalarında başarılar diledi.

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27/05/2021 14:31