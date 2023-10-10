DP hükümetten gitmez, UBP ve YDP da...

HÜKÜMETTE KRİZ MİŞ VAR. DP HÜKÜMETTTEN ÇEKİLECEKMİŞ AMA UZLAŞMIŞLAR. KAVGA NEYMİŞ? UZAYA ROKETİ HANGİSİ ATACAK? PARTİLİ İSTİHDAMI İŞTE… BAŞKA NE OLACAK

DP HÜKMETTEN GİTMEZ… UBP VE YDP DA... TAKİP ETTİKLERİ YÜZ TANE İŞ VAR . OLAN GENE BİZE OLUYOR… KANSER İLACI DAHİ YOK, OKUL YOK, SINIF YOK… AÇLIK VE SEFALET ARTIYOR

Nasıl bir ortamın içine düştük, Allah gerçekten sabır versin. Hükümet içerisinde, Kooperatif Merkez Bankası iştirakler üzerinden yaşanan kavga tamamen kamu kaynaklarının israfına yönelik bir kavgadır. Başbakan tavrından geri adım atarsa, ülke kooperatifciliğine büyük bir kazık atılmasına izin verecek.

Demokrat Parti, yönetim kurullarını kendisi atanmış, dolayısıyla istihdam yetkisi de kendisindeymiş. Bu konuda aldığı karara, hükümet ortakları karışamazmış. Bu nedenle Demokrat Parti cumartesi gününe apar topar yetkili organlarının toplama kararı aldı.

Ne yapacakmış? Hükumetten çekilecekmiş. Kalıbımı basarım, Demokrat Parti yönetiminin alacağız son karar bile değil. Hükümettenmiş çekilecekler. Sanki Demokrat Parti muhalefet olsa, yüzüne bakacak partili kalır. Maalesef sistem tamamen kamu kaynakları üzerine kurulmuş.

Yalansa yalan deyin. Demokrat Parti demek, Kalkınma Bankası demek, Kooperatif, Vakıflar Bankası demek, devlet emlak malzeme demek, Merkezi İhale Komisyonu demek,Kooperatif Merkez Bankası iştirakleri demek. Yoksa bu taban neden oradadır?

Yıllardır Ulusal Birlik Partisi bu blöfleri yeyip durdu. Allah da bilir, kandıra kandıra bir tek Kudret Özersay’ı kandırdılar. 4’lü hükümeti bozdurdular, ne bu UBP tabanı ile barıştırıp cumhurbaşkan adayı yapacaklardı. Tezgahı kuran Ersin Tatar cumhurbaşkanı oldu.

Yıllardır sürekli kurultaylarla veya kurultaysız başbakan değiştiren Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin adeta oyuncağı haline geldi. Hükümetten gitme adına iki küçük parti koskoca UBP’yi adeta kuyruklarına maşrappa yaptı.

İştiraklerde yaşanan kavgada budur aslında. Siz öğretmen istihdam yaptınız, ve de çok fazla istihdam yaptınız dolayısıyla biz de iştirakleri çiftlik olarak kullanacağız.” özetle Demokrat Parti’nin yapmaya çalıştığı budur.

Şaka değil arkadaşlar, istihdam yapmak için 6 milyon Türk Lirası olan Binboğa’daki maaş yükünü 8 milyon TL’ye çıkardılar. Bu arada zaten iyi maaş alan çalışanı yüzde 2.5 zam yaptılar. Döndüler hepsini ödeyebilmek için yem fiyatlarında zam kararı aldılar.

Kim ödeyecek? Ülke hayvancısı. Ne olacak? Süte zam gelecek. Sonra ne olacak? Hellim, peynir ve tüm işlenmiş süt ürünlerine zam gelecek. Dolaylı olarak ne olacak? Piyasa bir kez daha zamlarla tanışacak. Gerçekten ayıp.

Kamunun kötü yönetilen tüm kurumlarının bedelini vatandaşa yüklüyorlar. Bitmek bilmeyen zam yağmuru altında enflasyon büyüdükçe büyüyor. Sonra kamu maliyesinden yüklü bir maaş, devamında da okula hastaneye tek bir kuruş kalmıyor.

Bu kısır döngü yıllardır bizlere dayatılmaya devam ediyor. İktidarda kalmak adına pervasızca devletin tüm kurumlarını niteliksiz istihdamlarla dolduran siyasiler hiçbir bedel ödemeden yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle bedelini hep vatandaş ödüyor.

Bu pervasız istihdam oyunlarına bir son verilmesi gerekiyor. Sendikaların da kurumların yaşaması adına sonu gelmeyen bu aptalca istihdam histerisine izin vermemeleri gerekiyor. Bir karar vereceğiz ya hep birlikte kurtulacağız ya da hep birlikte batacağız, gidişat batacağımızı gösteriyor.