DP, ihtiyaçlı ailelere bayramlık yardım paketi dağıttı

Demokrat Parti (DP), Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu yardım etkinliklerine devam ettiğini açıkladı. Parti merkezinden yapılan açıklamaya göre, DP ‘Bayramda Kimsenin Evinde Tenceresi Boş Kalamasın’ etkinliği çerçevesinde ihtiyaçlı ailelere yardım paketi dağıttı. Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Başkanlığı, Lefkoşa ve çevresinde genç, yaşlı, vatandaş, yabancı uyruklu ayrımı yapmadan bayramlık erzak yardım paketi dağıtarak Ramazan ayı geleneğini yaşattı. DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba ve Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcısı Doğukan Kıranoğlu, yardım paketlerinin Lefkoşa ve çevresindeki bölgelerdeki ihtiyaçlı ailelere doğru kişilere ulaşması için elinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. İlçeye bağlı Lefkoşa Kadın Örgütü Başkanı Pelin Ayken ve Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanı Ardıhan Egemen’in de yürütülen çalışmalara katkı koyarak, DP Lefkoşa İlçesi olarak birçok kesime ulaşmak için yoğun çaba gösterdiği kaydedildi.

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12/05/2021 13:59