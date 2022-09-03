DP Kurultayı ertelendi

Demokrat Parti’nin (DP) bugün yapılması planlanan 12’nci Olağan Kurultayı, nisap yetersizliği yüzünden ertelendi.

Yeni kurultay tarihi, 18 Eylül olarak belirlendi.

Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Menan Uncu’dan alınan bilgiye göre, 7 bin 140 üyesi bulunan Demokrat Parti'nin tüzüğüne göre, kurultayın gerçekleşebilmesi için üyenin salt çoğunluğu yani 3 bin 571 üyenin kurultaya gelmesi gerekiyordu.

Üyelerin kurultaya ilgi göstermemesi nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadığını kaydeden Uncu, kurultayın 18 Eylül Nisan Pazar gününe ertelendiğini söyledi.

Uncu, yine parti tüzüğü gereği, 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek kurultayda salt çoğunluğun aranmayacağını kaydetti.

DP'nin 18 Eylül'deki 12'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkan ve parti meclisi üyeliği için seçim yapılacak.

Kurultayda Genel Başkanlık için yeniden aday olan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı yarışacak.

Bu habere tepkiniz:



03/09/2022 10:24