DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu, oyunu kullandı

Demokrat Parti Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, bu sabah Thalassaemia Merkezi’nde 195 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Gencay Eroğlu oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin hayırlı olmasını dileyerek amaçlarının Lefkoşa’ya hizmet etmek olduğunu söyledi.

Eroğlu, halkın herhangi bir siyasi ayırım yapmadan oy kullandığına inandığını da söyledi.

Eroğlu“Lefkoşa’mız için hayırlı olsun.Bizlerin amacı Lefkoşa’mıza hizmet etmek. Ben ve ekibim Demokrat Parti belediye başkan adayı meclis üyeleri olarak en güzelini yapacağız. Dolayısıyla Lefkoşa’mızın yüzü gülecek diyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beni destekleyen gençlerime kadınlarıma ve halkıma çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir siyasi ayırım yapmadan kullandıklarına inanıyorum halka hizmete önem verdiklerine inanıyorum. Diyorum ki Lefkoşa’mız gülecek.”ifadelerini kullandı.

BRT/