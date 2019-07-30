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DP, Lefkoşa Gençlik Gençlik Günleri yuvarlak masa toplantısına katıldı

13. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Yuvarlak Masa Toplantısı Etkinliği”nde eğitim ele alındı.

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30/07/2019

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DP, Lefkoşa Gençlik Gençlik Günleri yuvarlak masa toplantısına katıldı

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre,  Demokrat Parti adına toplantılara katılan Erden Pekri, konuşmasında ülkedeki eğitim ile ilgili eksikler, düzeltilme süreci ve gençlerin temel problemlerine dikkat çekti. "Eğitim Reformu" temasıyla düzenlenen toplantıda öğrenci konseyleri, gençlik dernekleri, gençlik inisiyatifleri ve diğer parti gençlik örgütlerinden gençler fikir alışverişinde bulundu.

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TAGS: dp, genclik, lefkosa, haberkibris
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