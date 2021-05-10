DP Merkez Kadın Örgütü Lefke'de 'Dayanışma Güçlendirir' etkinliği düzenledi

Demokrat Parti (DP) Merkez Kadın Örgütü, Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dayanışma Güçlendirir” etkinliğini Lefke ilçesinde gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, DP Lefke ilçe binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte 300 aileye pide dağıtımı yapıldı.

Açıklamada, DP Kadın Örgütü’nün, Ramazan Ayı boyunca çeşitli ilçelerde yaptığı “Dayanışma Güçlendirir” etkinliği ile Ramazan Ayı geleneğini yaşatarak, halkın yanında olacağı bildirildi.

Bu habere tepkiniz:



10/05/2021 09:20