DP merkez yönetim kurulu toplanıyor

Azınlık hükümetinin küçük ortakları YDP ve DP'nin hükümetin durumunu masaya yatırdıkları bir toplantı yaptıkları öğrenildi.

Nisap sorunu nedeniyle açılamayan Mecliste DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın hükümetin durumu ile ilgili bir görüşme yaptıkları ve toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın da katıldığı öğrenildi.

Toplantının ardından DP merkez yönetim kurulu bugün, YDP ise yetkili kurullarını yarın toplantıya çağırdı.

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12/10/2021 12:20