DP, Milletvekili Aday Listesini YSK'ya Sundu

Demokrat Parti (DP), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

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17/12/2021

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DP, Milletvekili Aday Listesini YSK'ya Sundu

Demokrat Parti (DP), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Yüksek Seçim Kurulu’na DP adayları ile birlikte yürüyerek gelen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, başvuru sonrasında kısa bir açıklama yaptı.

Ataoğlu açıklamasında, 50 milletvekili adayının tümünün gailesinin ülkeleri ve gençler olduğunu vurguladı.

Halkın vereceği destek konusunda hiçbir endişesi olmadığını ifade eden Ataoğlu, DP’nin 23 Ocak sonrasında hedeflediği yolu yürümeye devam edeceğini söyledi.

17/12/2021 12:37
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TAGS: Demokrat Parti
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