DP Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, KTFF Başkanı Sertoğlu’nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Girne 1.sıra milletvekili Adayı Serhat Akpınar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Akpınar’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Akpınar, gerçekleşen ziyarette 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği seçimi öncesi plan ve projelerini KTFF Başkanı Sertoğlu’na anlattı.

Akpınar, 37 yıllık akademik birikimini siyasete taşımaya karar verdiğini ifade etti ve bu anlamda birçok ziyaret gerçekleştirip fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise Akpınar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk gençliği için özelde futbolun, genelde de sporun önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Ayrıca Sertoğlu, herkesin spora, sporcuya sahip çıkması gerektiğini de ifade etti. Sertoğlu görüşme sonrası, gerçekleşecek olan milletvekilliği seçiminde Serhat Akpınar’a başarılar diledi.

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07/01/2022 19:08