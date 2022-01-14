DP milletvekili adayları Lefkoşa Taşkınköy bölgesini ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümete gelmeleri durumunda, vergi ve fon indirimi yapacaklarını söyledi.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu ve bazı DP milletvekili adayları Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde ziyaretler yaptı.

Ataoğlu esnafla yaptığı sohbetlerde, pandemi dolayısıyla daralan ekonominin yeniden canlanması için önemli açılımlar ortaya koyacaklarını belirterek, “Fiyatların düşürülmesi için vergi ve fon indirimleri gündemimizdedir. Halkımızın da alım gücünü arttırarak, pandeminin yarattığı ve birçok gelişmiş ülkenin de içinde bulunduğu ekonomik daralmanın üstesinden geleceğiz” dedi.

Ataoğlu, asgari ücrete yapılan artışla birlikte çarşının yüzünün de güleceğine inandığını ifade etti.

Ataoğlu, turistlerin de Kuzey Kıbrıs’a gelmelerini kolaylaştırmak, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, sınır kapılarındaki geçiş kapasitenin arttırılacağını söyledi. Güney Kıbrıs’ın esnaf için önemli bir pazar haline geldiğini belirten Ataoğlu, sınır kapılarında uygulamaya koyacakları hızlı antijen testleri ile de geçişlerin arttırılması ve kolaylaştırılmasının sağlanacağını belirtti.

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14/01/2022 14:44