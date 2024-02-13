DP Milletvekili Akpınar: Yargıya taşınmış tüm konularda araştırma ve soruşturmayı başlatıyoruz

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13/02/2024

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DP Milletvekili Akpınar: Yargıya taşınmış tüm konularda araştırma ve soruşturmayı başlatıyoruz

 

Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve süreçleri hassasiyetle yöneteceklerini belirtti. Akpınar, kişilerin tercihleri veya şahsi kararlarıyla ilgili yasal süreçlerden Demokrat Parti'nin sorumlu olmadığını ancak parti genel merkezinin yetki ve sorumluluk alanları içinde, tüm esaslarda kamuoyuna ve yargıya taşınan konularla ilgili araştırma ve soruşturma başlatacaklarını ifade etti.

13/02/2024 08:26
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TAGS: serhat akpınar
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