DP Milletvekili Akpınar Zafer Bayramını kutladı

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Akpınar yayımladığı mesajda, Türk ulusunun varoluş mücadelesini unutmadıklarını belirtti. Akpınar, yüce Türk ordusunun azim ve kararlılığı ile kazanılan, şanlı Türk tarihinin en büyük kurtuluş mücadelelerinden biri olan “Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zaferi”nin 100. Yıldönümü'nde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanları başta olmak üzere canları ve kanları ile bu toprakları “Vatan” yapan aziz şehitleri, gazileri, saygı, rahmet ve minnet ile andı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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30/08/2022 14:09