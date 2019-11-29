DP Olağan Genel Kurultayı Yarın

Kurultay Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak

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29/11/2019
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DP Olağan Genel Kurultayı Yarın

Demokrat Parti’nin (DP) 19. Olağan Genel Kurultayı yarın yapılacak. 

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, TAK muhabirinin sorusu üzerine, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak kurultayda, başkanlığa tek adayın Fikri Ataoğlu olduğunu açıkladı. 

Özcafer, açılış konuşmaları ile başlayacak kurultayda, 76 kişilik parti meclisinin de okunacağını, Parti Meclisi’nde görev alacakların önceden belirlenmesi nedeniyle seçim yapılmayacağını belirtti. 

29/11/2019 13:37
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TAGS: Fikri Ataoğlu
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