DP PM’den, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine oy birliği ile destek kararı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığında toplanan DP MYK ve PM’den oy birliği ile UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine destek kararı çıktı.

Demokrat Parti (DP), UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti ile ilgili görüşmek amacıyla DP Genel Başklanı Fikri Ataoğlu’nun çağırısı üzerine DP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirildi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığında toplanan DP MYK ve PM’den oy birliği ile UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine destek kararı alındı.

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19/02/2022 15:57