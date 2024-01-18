Deneyimli Gazeteci Levent Özadam, DP’deki krizi yazdı.

DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun kendisini ziyaret ettiğini aktaran Özadam, “DP’de Ataoğlu ve vekiller arasında ipler koptu, kopuyor” dedi. İşte yazısı

Bakan Ataoğlu ile dün bir telefon görüşmesi yaptık sonra da ofise kahve içmeye geldi...

Önce DP içinde yaşanan sorunları konuştuk!

Diğer iki vekille arası kesinlikle iyi değil...

Hatta aradaki ipler ha koptu ha kopuyor!

Anladığımız kadarıyla iki vekil ve parti içi muhalefet Ataoğlu’nun kellesini almakta hayli kararlılar...

Hatta bunun boyutunun Ankara’ya kadar bile uzandığını anladık!

Yani burada ne olursa olsun bilgiler oraya kadar gidiyor...

Ataoğlu’na sorduk iki vekil sizden ne istiyor da vermiyorsunuz diye!

Bu konuda sanki de detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındığını hissettik...

Ama inancı şu;

Halledilmeyecek konular değil...

Bekleyip göreceğiz artık!

...

Belli ki siyasilerin mal varlıkları konusundaki tartışmalar bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak...

Şimdi sırada Bakan Ataoğlu ile ilgili söylentiler var ya, onu da sorduk kendisine!

Aynısını Kudret hocaya da söylemiş;

“3 tuşa basılsın her şey ortaya serilsin”

Birincisi banka hesapları...

Merkez Bankasına görev verilsin kimin bankalarda ne kadar parası ve borcu var ortaya çıksın!

Tabi ki akla şu geliyor hemen, ya paralar yurt dışındaki bankalardaysa?

İkincisi, tapu diyor Fikri başkan...

Tapuda kimin ne kadar kayıtlı malı, mülkü, arazisi var?

Ver talimatı öğren ne istiyorsan...

Ataoğlu’nun üçüncü tuş önerisi de araç kayıt!

Ailenin tüm bireylerine ait araçlar yani...

3 Tuş önerisi iş yapar mı bir nebze yapar!

Denemesi bedava...

...

Bir de hükümet meselesi var tabi ki...

Hükümet ha şimdi, ha yarın gitti gidiyor söylentileri var!

Tabi ki UBP’de yaşanan kurultay tartışmaları da göz ardı edilemez...

Ataoğlu bu konuda çok da endişeli değil!

Daha yeni Ankara’dan geldi ya, orada yapılan bir takım görüşmeler ve alınan kararlar nedeniyle kendisinden hayli emin şeyler söyledi...

Hükümet sonuna kadar gider mesajları verdi daha doğrusu vermeye çalıştı!

YDP ile yaşanan T ve kiralık araç krizinin de o kadar abartılı olmadığını konunun soğutulmak maksadıyla ileriki günlerde konuşulacağını ifade etti...