DP’de Babayiğit ve Uzunali milletvekilliği adaylık başvurusunda bulundu

Demokrat Parti’de Girne İlçesi’nde 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimiyle ilgili Redif Nurel ve Faik Dağaştı’nın ardından Aslı Babayiğit ile Arif Uzunali de adaylık başvurusunda bulundu

DP'de 19 Kasım’da başlayan adaylık başvuruları sona erdi. 4 Aralık’ta aday adaylarının sırası için kura çekimi yapacak olan DP, 9 Aralık’ta aday belirleme seçimine gidecek.

DP, aday listesinde yasa gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının yanı sıra Siyasal Partiler Yasası’na uygun olarak, Parti Tüzüğü gereği tüm seçim bölgelerinde toplam 10 başkan kontenjanına yer verecek.

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02/12/2021 15:27