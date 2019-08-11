HABER KIBRIS

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DP’de bayramlaşma gerçekleşti

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11/08/2019

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DP’de bayramlaşma gerçekleşti

Demokrat Parti’de bayramlaşma, Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve parti yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

DP’den verilen bilgiye göre, partinin Köşklüçiftlik’teki Lefkoşa İlçe Merkez binasında gerçekleşen bayramlaşma merasimine Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş ile birlikte katılarak, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Denktaş, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada “Öncelikle dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi hatırlamamız gerekir. Sevdiklerimizi sadece bugün değil her gün ziyaret etmeliyiz” dedi.

Bayramlarda önemli olan şeyin  affetmek olduğuna işaret eden  Denktaş, “Küs kalmamak gerekir, affedici ve hoşgörülü olmamız lazım. Temennim bu bayram sonrasında hem ülkemizde hem de dünyamızda sevgi ve hoşgörü hakim olur ve yaklaşan tüm olumsuzluklar ülkemizden uzaklaşır” şeklinde konuştu.

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TAGS: DP’de bayramlaşma gerçekleşti, haber, kıbrıs,
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