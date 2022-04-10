DP’de yeni Genel Sekreter Cenapoğlu

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10/04/2022

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DP’de yeni Genel Sekreter Cenapoğlu

Demokrat Parti’de (DP) dün yapılan genel sekreterlik seçimi sonrası Hakan Cenapoğlu yeni genel sekter oldu.

“DAHA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Parti Meclisi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Seçimin kazananı Demokrat Parti’dir. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Birlik ve beraberlik doğrultusunda partimizi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün bir bayrak değişimi olmuştur. Bu bayrağı devaralan Cenapoğlu kardeşimiz çıtayı daha ileri noktalara taşıyacağından eminim. Partimizde birlik ve beraberlik ruhu her geçen gün büyüyor.”

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Genel Sekreterliğe seçilen Cenapoğlu’nun genç yaşta olduğunu dikkat çeken Ataoğlu, “Hakan kardeşimiz, birlik ve beraberlik doğrultusunda, parti bütünlüğünü sağlayarak, partimizi daha da dinamikleştirerek gücümüze güç katmak için çalışmalarına devam edeceğinden hiç şüphem yok. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımızın sunduğu proje ve çalışmalarla birlikte Demokrat Parti’yi bundan sonra daha farklı ve daha vizyoner olarak göreceksiniz. Demokrat Parti’yi takip etmeye devam edin” dedi.

10/04/2022 15:00
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TAGS: DP’de yeni Genel Sekreter Cenapoğlu
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