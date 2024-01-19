DP'deki kurumları Başbakanlık yönetecek

Başbakan Ünal Üstel, uzun süredir istihdamlar ve bitmek bilmeyen zamlarla tartışılan kamuya ait tüm kurum ve iştiraklerin artık başbakanlıktan yürütüleceğini duyurdu. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy da kurumların koordinasyonu için görevlendirildi. Kooperatif Merkez bankası iştirakleri Koop Süt, Binboğa, Zirai Levazım yanında, Toprak Ürünleri Kurumu gibi kamu kuruluşları da bundan böyle başbakanlıktan yönetilecek. Kurum ve iştirak temsilcileri dün tebliğ için Başbakanlığa çağrıldı. Burada yapılan tebliğde, "Başbakanlık haberi olmadan, zam, istihdam, ihale, alım- satım gibi hiçbir adım atılmayacak" dendi. Bilindiği üzere, başta Kooperaif Merkez bankası iştirakleri olmak üzere, bir çok kurumda kötü yönetim, ihale oyunları ve eş- dost- akraba istihdamları öne çıkmıştı. UBP ve DP arasında gerilime neden olan atama, ihale ve istihdam konuları, kurum ve iştiraklerin başbakanlık bünyesine alınması ile sonuçlandı. Demokrat Parti içerisinde bu durumun nasıl karşılanacağı merak konusu.

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