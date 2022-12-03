DP’den Lefke ittifak adayı Özgey’e destek

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, Lefke İttifak Adayı Adil Özgey’in tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda ittifakın güç birliğine işaret eden Akpınar, “böylesi bir onur anını sizlerle paylaşıyor olmaktan inanılmaz onur ve gurur duyuyorum. Var olan birlikteliğimizi gücün gücü olarak en doğru bir şekilde ileriye taşıyacağımızdan eminim. Emin olduğum kadar da Adil Başkanımızın bu süreci en doğru bir şekilde göğüsleyeceğine ve bu başarı yolculuğunda DP olarak elimizden gelen tüm samimi desteği kendilerine vereceğimize söz veriyorum.

Sadece Lefke Bölgemizde değil bu süreçte samimiyetimizi ortaya koyduğumuzu tüm belediye meclis üyesi kardeşlerimize de, ilçe başkanlarımıza da durmadan anlatıyoruz. Özellikle örgütlerimizde ortaya koyduğumuz çalışma ile de bu süreci el ele, birlikte ve en doğru bir şekilde tarihi bir süreçte başarısız olabilme gibi bir ihtimalimi yok. Bu sürecin hepimize olabilecek en güzel şekliyle, başarılı olmasını diliyorum. Bulunduğumuz tüm belediye başkanlığı noktalarında bu başarıyı elde edeceğimizden eminim” ifadelerine yer verdi.

Bu habere tepkiniz:



03/12/2022 18:40