DP’liler dayanışma gecesinde bir araya geldi

Demokrat Parti (DP) 2022 Yerel Seçimler Belediye Başkanlığı Meclis Adayı, aday bilgilendirme, tanıtım ve Dayanışma Gecesi düzenledi.

Demokrat Parti (DP) düzenlediği organizasyon ile Ada’nın dört bir yanındaki belediye meclis üyesi adaylarını buluşturdu.

Girne, Le Chateau Lambousa Otel'de gerçekleşen organizasyona DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, DP Belediye Başkanı ve adayı Hayri Orçan, ve tüm meclis üyesi adayları katıldı.

ATAOĞLU: BİLDİĞİM TEK ŞEY SİZLERE OLAN GÜVENİM

Belediye Meclis Üyesi Adayları ile bir araya gelen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, belediye meclis üyesi adaylarına seslendi. Ataoğlu, “Hepinizi kutluyorum, başarıların tümü, başarısızlık ki olmayacak, ben üstleniyorum. Başarısızlığı üstleniyorsam bildiğim bir şey var. Bildiğim tek şey size olan güvenimizdir.

Belediyeler Reformu ile ilgili de konuşan Ataoğlu, 18 belediye ile birlikte ittifak yaptıklarını, 18 belediye başkanı ve meclis üyesi adayları ile bir yolculuğa çıkıldığını kaydetti. Ataoğlu, “Her ne olursa olsun sonuna kadar durabileceğimiz Tatlısu belediyemiz var dedik. 3 vekiliz, DP’nin gücü ve üç vekilin gücü sadece DP’yi milletvekili olarak o bizler değiliz bizleri buraya getiren sizler sizlerden aldığımız güç sayesinde duymuş olduğumuz cesaret sayesinde elimizi masaya vurarak, 12 belediye olmaz 13 ‘ncü belediye olsun ama Tatlısu Belediyesi olsun dedik” şeklinde konuştu.

“Bugün Tatlısu dediğimizde hiç kimsenin aday olmaması gereken bir bölge, 6 belediyenin de gece yatıp sabah kalktığında Tatlısu’ya dua etmesi gerekiyor. Ne mutlu ki gece rüyamızda gördüklerimiz sabah konuştuklarımızı hayata geçiriyoruz” diyerek Hayri Orçan’a da teşekkür etti.

AKPINAR: MEŞALEMİZ VE MÜHRÜMÜZ NAMUSUMUZDUR

Düzenlenen gecede konuşma gerçekleştiren DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, “Genel Başkan Fikri Ataoğlu liderliğinde DP kardeşlerimizde bütünsel güçlü aile yapısı içinde adım attığımız 2022 Yerel Seçimlerinde sizlere mutlak başarılar diliyorum. Kazanmış olmak güzeldir kazanmamış olmama noktasında da kazanının yine biz DP’liler olacağını sakın unutmayalım. Davamız gailemiz var olan tüm inancımızla DP’yi olabilecek en üst noktaya taşıyacağım inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

Hepimizin gailesi vatanımız, geleceğimiz, KKTC’dir içinde bulunduğumuz ana nasıl geldiğimizi anlatmamızın ortak vizyon ve hedef programımızda doğru ve gereklilik olduğunu düşünüyorum” dedi ve yerel yönetimler reform sürecinde yaşanılan zor ve sert günleri belediye meclis üyesi adayları ile paylaştı. Sürecin akıbetinin ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Akpınar, hükümet ile birlikte atılan ortak adım sonrası ittifak adaylarına ve belediye meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.

18 belediye arasında Tatlısu Belediyesi’ni koruduklarının altını çizen Akpınar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a şu sözlerle teşekkür etti, “2050 yılına kadar gerek nüfus artışı ile genişleyecek gerekse gelişimi alanları ile KKTC’nin en önemli yerleşim alanı kriterlerini taşıyor. KKTC yerel yönetimler arasında en başarılı ilk belediyenin DP’ de olması, başarı çıtasını bu denli hizmet anlayışında yükselten Hayri Başkanımıza da DP adına teşekkür ederim.”

“Hükümetimizin vermiş olduğu ortak ittifak adaylarının değerlendirilmesi sonrasında siz değerli belediye meclis üyesi adaylarımızla yerel seçim sürecine adım atmış bulunuyoruz” diyerek belediye meclis üyesi adaylarına seslenen Akpınar, “ İlçe Başkanlarımız ve MYK, parti meclisimizin desteği ile elelele bu akşamki bütünsel kucaklama ile çok güzel başarılar elde edeceğinizden eminim. Oluşturulan mutlak ittifak seçim döneminde 18 belediye başkanının gerçek gücü olmak için yola çıkmış bulunuyorsunuz. Tüm belediyelerimizde mutlak başarıyı hedefliyoruz. Sadece mühür talep edecek ve mührümüzle bu başarıyı elde edeceğimizi bilin. Meşalemiz ve mührümüz namusumuzdur. Gücün gücü olduğumuzu, Bizsin olunamayacağını bizsiz bu başarının ittifak düzeyinde elde edilemeyeceğini bilin. Geleceğin demokratlarla geleceğini asla unutmayın” dedi.

TOSUNOĞLU: “BÜYÜLEYEREK, GELİŞEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, DP Meşalesi’nin 1992 yılından beridir yandığına işaret ederek, “Geçmiş ve gelecek bizimle. Lefkoşa’da, Lefke’de, Dipkarpaz’da belediye meclis üyeliklerinde en şanslı olan partiyiz. Mühürlerimize ve kendi oylarımıza sahip çıkalım” dedi ve partinin 30’uncu yılına şu sözlerle vurgu yaptı, “Hem meşaleye hem de kuruluş ilke ve prensiplerimize sahip çıkmanın tam zamanı. Bu parti bu ülkede hiçbir zaman ayrım yapmadı ne insanlar ne de görevler üzerinde herkese eşit mesafede durmayı ve herkese hizmet etmeyi ilke edinmiş bir partidir. Kurucularımıza, Dokuzlar Hareketi’ne ve ilke prensiplerimize sahip çıkarak büyüyerek gelişerek yolumuza devam edeceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

ORÇAN: BİRÇOK BELEDİYE BAŞKANI PROJELERİMİZİ ÖRNEK ALIYOR

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise konuşmasında 30 yıllık DP geçmişini özetledi ve hiçbir zaman sağlam kök salmış bir çınarın yıkılamayacağını vurguladı. 27 yaşında genç bir bireyken siyasete atıldığını kaydeden Orçan, “Partimin her kademesinde görev aldım. Gençlik kollarından bugünlere kadar geldik. Başarılarına sevindiğimiz günlerde başarısızlıklarına üzüldüğümüz günlerde oldu. Fırtınalar her türlü esti ama hiçbir zaman bu sağlam kök salmış çınarı yıkamadı.”

Tatlısu Belediyesi için “Haklı davamızı sonuna kadar savunduk” ifadelerini kullanan Orçan, 20 yıllık belediyecilik anlayışının ülkede örnek teşkil ettiğini kaydetti ve ekledi “ Birçok belediye başkanı projelerimizi örnek almaya başladı. DP’li olmak işte budur. Ülkeye örnek olmak, model olmaktır. Önümüzde zorlu bir süreç var. Tatlısu Belediye meclis üyesi adaylarımız zorlu bir göreve talip oldular ve 20 yıldır bu görevi başarıyla birlikte yürütüyoruz. Diğer 17 belediyede meclis üyesi adayı çıkmak da cesaret işi hepinizi kutluyorum. Zor bir süreçte bu görevleri kabul ettiniz, bu görevi kabul etmeniz partinize olan sadakat güven ve bağlılığınızdır.”

Bu habere tepkiniz:



08/12/2022 18:42