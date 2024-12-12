DP'nin Barolar Birliği'ne karşı açtığı dava Anayasa Mahkemesi gündeminde

Demokrat Parti tarafından Anayasa Mahkemesi'nde açılan "Barolar Birliğinin Yüksek Adliye Kurulunda Temsil Edilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü'nün iptal edilmesine" yönelik dava bugün görüşüldü.

Demokrat Parti'nin, Barolar Birliği içerisindeki bir kararı mahkemeye götürmesi hukuk camiası arasında tartışma konusu olmuştu. Kısa bir süre önce, Demokrat Parti MYK'sı oy birliği ile davayı geri çekme kararı alsa da, partinin aldığı karar, Anayasa Mahkemesi'ne iletilmedi. DP karar defterinde yer alan karara rağmen, görüşülmeye başlayan dava, Barolar Birliği'nin savunma hazırlaması için 19 Aralık'a ertelendi.

DP adına mahkemede parti yöneticisi hazır bulunan, Avulat Tevfik Mut, aynı zamanda Barolar Birliği Yüksek Adliye Kurulu temsilcisi. DP adına avukat Kemal Mut, dava açma nedenlerini, "baronun aldığı kararı anayasa mahkemesine taşınabileceğini" göstermek için açtıklarını söyledi.

Demokrat Parti'nin davayı geri çekme kararı Barolar Birliği temsilcileri tarafından Anayasa mahkemesi heyetine iletildi. DP'nin mahkemeye resmi bir başvuru yapmaması nedeniyle dava görüşülmeye devam etti.

Demokrat Parti'nin MYK kararını sözlü olarak Barolar Birliği'ne bildirmesine rağmen, davanın ileriye götürülmesi ve devamında DP'nin “barolar birliğinin içişlerine müdahale “ olarak algılanan tavrının devam etmesi ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

19 Aralık'ta görüşülmeye devam edecek dava ile ilgili.

Bu arada, Barolar Birliği’nin var olan tüzüğün değiştirilmesi ve Yüksek Mahkeme’nin de yıpranmaması adına adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.