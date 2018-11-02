DPÖ, 2018 Hanehalkı İşgcü Anketi Hakkında Basın Toplantısı Düzenledi Anketörlere Eğitim Verdi

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Pazartesi günü başlatacağı “Hanehalkı İş Gücü Anketi”yle ilgili basın toplantısı düzenledi ve anketörlere eğitim verdi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alan toplantıda, “Hanehalkı İş Gücü Araştırması”yla ilgili ayrıntılı bilgi veren DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nun ardından DPÖ’den Yılmaz Altunterim ve Mustafa Topal anketörlere eğitim verdi.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, konuşmasında, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin 5-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, DPÖ’nün 2004 yılından beri her yıl düzenli olarak Hanehalkı İşgücü Anketi yaptığını hatırlattı.

Anketin amacının ülkedeki işgücünün yapısını ayrıntılı ve güncel bilgilere dayalı ortaya koymak olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, bu çalışmanın uluslararası Çalışma Örgütü ve Eurostat standartlarında hazırlandığını ve ülkedeki istihdam edilenlerle işsizlerin temel özelliklerine ilişkin bilgilerin yıllık olarak tespit edilmesine yaradığını söyledi.

2018 yılı Hanehalkı İş Gücü Anketi’nin KKTC genelinde 4032 hanehalkıyla yapılacağını belirten Muhtaroğlu, ankette Devlet Planlama Örgütü tarafından eğitim verilecek 90 anketörün görev alacağını belirtti.

Muhtaroğlu, anketin referans döneminin 2018 yılının 15-21 Ekim tarihleri arasındaki işgücü durumuna yönelik olacağını kaydetti.

Anketörlerin dikkat etmesi gereken konulara da örnekler veren Muhtaroğlu, anketörlerin anketin gerçek yükünü üstlenen ve anketin başarısında en çok payı alan kişiler olduğunu vurguladı.

Muhtaroğlu, anketörlerin anketin konusunu iyi anlamalarının önemine işaret ederek, “ anketörler DPÖ adına hanehalkı ile doğrudan görüşme yapan ve DPÖ’yü temsil eden kişilerdir. DPÖ’yü en iyi şekilde temsil etmeleri için hanehalkı ile görüşmeleri sırasında azami dikkat ve özen göstermeleri gerekir” dedi.

Anketörlerin hanehalkının bilgi vermesi için çaba sarfetmesi ve özellikle bilgileri ferdin kendisinden alabilmek için özen göstermesi gerektiğini belirten Muhtaroğlu, anketörlerin kılık kıyafetlerinin bir devlet memurunu temsil edecek şekilde olması gerektiğini de dile getirdi.