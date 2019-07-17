DPÖ İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Hızal oldu

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Devlet Planlama Örgütü, İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Hüseyin Özarın görevinden alınarak yerine Levent Hızal getirildi.

Başbakanlık açıklaması şöyle:

“Devlet Planlama Örgütü, İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak görev yapan Sn. Hüseyin ÖZARIN 17.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı mevkiine Sn. Levent HIZAL 18.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”