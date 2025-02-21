DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy: ’Kalkınma Planı’nı tozlu raflarda unutmak için yapmadık’
YAYIN TARİHİ:
21/02/2025
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, BRT’de katıldığı 18’inci saat programında Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program Taslağı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Güçlüsoy, planlara sadık kalındığı sürece arzulanan hedefe ulaşılabileceğini ve ülkede sürdürülebilir bir yapı oluşabileceğini söyledi.
Güçlüsoy, Kalkınma Planı’nı tozlu raflarda unutmak için yapmadıklarını, esas sürecin şimdi başlayacağını kaydetti.
Güçlüsoy, 4’üncü 5 yıllık Kalkınma Planı’nın haftaya Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Meclis’e gönderileceğini de belirtti.
YAYIN TARİHİ: