DPÖ Müsteşarı Güçlüsoy: Projeler için dijital takip sistemi geliyor''

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'ın konuğu oldu.

Güçlüsoy, orta vadeli programın sadece bir belge olarak kalmayacağını, sıkı bir takip mekanizmasıyla hayata geçirileceğini vurguladı. Güçlüsoy, “Artık sabah erken kalkan politika belirleyemeyecek. Tüm projeler önceden planlanacak, bütçelendirilecek ve takip edilecek” dedi.

Yarım kalan yatırımların ve projelerin ülkenin kalkınmasını sekteye uğrattığını belirten Güçlüsoy, her bakanlık ve kurumda faaliyet uzmanları görevlendirileceğini ve bu uzmanların projelerin ilerleyişini sisteme düzenli olarak gireceğini açıkladı. Bu sistem sayesinde kamuoyunun da süreci şeffaf bir şekilde takip edebileceğini belirtti.

Özellikle bütçe planlamasının önemine değinen Güçlüsoy, “Bir proje başlatılıyorsa, bütçesi de önceden hazır olmalı. Aksi takdirde yarım kalan projelerle dolu bir ülke oluruz. Bundan sonra her projenin tamamlanması için gerekli finansman önceden ayrılacak” ifadelerini kullandı.

Kalkınma planlarının uzun yıllar ihmal edildiğini ve 1993'ten bu yana ilk kez bu kadar kapsamlı bir planın hazırlandığını hatırlatan Güçlüsoy, “Eğer sadık kalınır ve ciddiye alınırsa, ekonomik dengesizlikleri giderecek adımları atabiliriz” dedi.