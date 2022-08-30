DPÖ’de köklü değişiklik!

Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı kadrolarında iki müsteşar ve iki müdür görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Öte yandan bir süredir boş olan Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı’na da bir atama yapıldı.

Söz konusu görevden almalar ve atamalar bu gece Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Yulaf görevden alındı, yerine Halil Sakallı atandı.

Başbakanlık, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Evin Unutmaz görevden alındı, yerine Durali Güçlüsoy atandı.

Devlet Planlama Örgütü, İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Hızal, görevden alındı, yerine Hürol Üşümüş atandı…

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin görevden alındı, yerine Ali Alioğlu atandı.

Bir süreden beridir boş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı’na ise Ecevit Alper atandı.

Resmi gazetede yayımlanan kararlar şöyle:

Bu habere tepkiniz:



30/08/2022 22:27