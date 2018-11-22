Devlet Planlama Örgütü (DPÖ)’nün “Ekonomik ve Sosyal Görünüm” kitabı yayımlandı.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, yaptığı açıklamada, Örgütün, 40 yılı aşan bilgi birikimiyle KKTC'nin ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerine ulaşılması konusunda çalışmalar yürüttüğünü, ürettiği resmi istatistikler, plan ve programlar yanında görev alanına giren diğer konularda çıkardığı yayınların da bulunduğunu belirtti.

Muhtaroğlu, “Ekonomik ve Sosyal Görünüm” kitabının, KKTC’deki ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili makroekonomik veriler ve sektörel bilgileri sunmayı, ilgilenen kurum, kuruluş, araştırmacı ve öğrencilerin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını kaydetti. Muhtaroğlu, şunları dile getirdi:

“Ekonomik ve Sosyal Görünüm kitabı Örgütümüzün yayını olup, bu yayının içerisinde Büyüme hızı ve GSMH’nin bileşimi, Ekonominin Genel Dengesi, Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı, Tüketim Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Kamu Kesimi Genel Dengesi, Kamu Borç Stoğu, Özel Kesim Dengesi, Devlet Bütçe Dengesi, Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi, Fiyat Hareketleri ve Tüketici Fiyatları Endeksi, Banka Mevduatları ve Krediler konularında veriler bulunmakta, ayrıca Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Ormancılık, Su Ürünleri, İmalat, Sanayi, Elektrik, Su, Taşocakçılığı, Serbest Liman ve Bölgesi, Ticaret ve Pazarlama, Turizm, Ulaştırma-Haberleşme, İlk ve Ortaöğretim, Yükseköğretim, Özel Eğitim Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Yerel Yönetimler olmak üzere toplamda 19 sektöre ait bilgiler yer almaktadır.

Devlet Planlama Örgütü tarafından yayınlanan 201 sayfa, 140 tablo ve grafikten oluşan bu kitabın hazırlanması için veri sağlayan ve katkı koyan tüm kurum, kuruluş, personel ve DPÖ çalışanlarına teşekkür eder, tüm kullanıcılara faydalı olmasını dilerim.

“Ekonomik ve Sosyal Görünüm” kitabı, Devlet Planlama Örgütü’nün resmi web sitesi olan [email protected] adresinde bulunmaktadır. Kitap ile ilgili soru, yorum ve düşüncesi olanlar DPÖ’nün 601 12 00 ve 601 12 01 telefonlarından yetkililere ulaşabileceklerdir.”