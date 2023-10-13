Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı

ads ads ads ads
13/10/2023

ads
Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Batuhan Güney yönetiminde seyir halinde bulunan MT 238 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik aksamları ile plastik aksamları ve kaportası yanarak hasar gördü.

13/10/2023 19:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Dr Fazıl Küçük Bulvarı, yangın, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.