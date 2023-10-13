Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı
13/10/2023
Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Batuhan Güney yönetiminde seyir halinde bulunan MT 238 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik aksamları ile plastik aksamları ve kaportası yanarak hasar gördü.