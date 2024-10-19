Dr Münür Hüdaverdi’den yürek burkan paylaşım

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19/10/2024

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Dr Münür Hüdaverdi’den yürek burkan paylaşım

Girne’nin sevilen doktoru Dr. Özcan Hüdaverdi, geçtiğimiz gün kaybettiği babası Dr. Münür Hüdaverdi’nin ardından sosyal medya hesabından yürek dağlayan bir paylaşımda bulundu.

Dr. Özcan Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:

Babaları hayatta olan ve babanızın yanındaysanız onu koklayarak öpün ve sarılın.

Yanınızda değil ve uzakta iseniz , telefonla arayıp seni çok seviyorum söyleyin.

Babanızla birlikte bol bol fotoğraf çekin

Babaları rahmetli olanlara , Allah rahmet eylesin ve nurlar içinde uyusunlar. 

19/10/2024 20:10
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TAGS: Dr Münür Hüdaverdi’den yürek burkan paylaşım
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