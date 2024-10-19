Dr Münür Hüdaverdi’den yürek burkan paylaşım
19/10/2024
Girne’nin sevilen doktoru Dr. Özcan Hüdaverdi, geçtiğimiz gün kaybettiği babası Dr. Münür Hüdaverdi’nin ardından sosyal medya hesabından yürek dağlayan bir paylaşımda bulundu.
Dr. Özcan Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:
Babaları hayatta olan ve babanızın yanındaysanız onu koklayarak öpün ve sarılın.
Yanınızda değil ve uzakta iseniz , telefonla arayıp seni çok seviyorum söyleyin.
Babanızla birlikte bol bol fotoğraf çekin
Babaları rahmetli olanlara , Allah rahmet eylesin ve nurlar içinde uyusunlar.19/10/2024 20:10