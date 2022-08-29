Dr Özlem Gürkut uyardı: Risk grubundaki kişiler sonbaharda aşılanmalı

İrfan Gündüzler

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkemizdeki covid-19 ile ilgili son durumu ve önümüzdeki aylarda almamız gereken tedbirleri Haber Kıbrıs’a değerlendirdi.

Dr. Özlem Gürkut Covid-19 pandemisinin ülkemizde devam ettiğini kış ayları gelmeden önce sonbaharda özellikle risk grubundaki kişilerin aktif aşı koruması altına alınması gerektiğini kaydetti.

Okulların açılması ile birlikte sadece covid-19’un değil tüm virüs enfeksiyonlarının yayılabileceğine dikkat çeken Dr. Özkurt okullarda gerekli hijyen tedbirlerinin alınması gerektiğini ve Kapalı ve kalabalık sınıf ortamlarında uygun yaştaki herkesin maske takması gerektiği uyarısında bulundu.

Özkurt’un sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle

Covid-19 ile ilgili ülkedeki son durum nedir?

Ülkemizde de dünyada da Covid-19 pandemisi devam etmektedir. Gelinen aşamada yaz aylarının, açık havanın ve aşılar ve enfeksiyonu geçirerek doğal yolla kazanılmış bağışıklığın artmasının yanında baskın varyantın oluşturduğu hafif kliniğin avantajını sürdürmekteyiz.

Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz haftanın Covid -19 ile ilgili verilerine bakacak olursak ülkemizde:

100.000 kişide vaka sayısı; 186,65

Test pozitiflik oranı; %7,91

100.000 kişide ortalama günlük vaka sayısı 26,6

23.08.2022 tarihinde aktif vaka; n: 640

23.08.2022 tarihinde -hastanede tedavi gören 10 kişi,

Yoğun bakımda tedavi gören 2 kişi mevcuttur.

Geçtiğimiz hafta 1 hastamız Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmiştir.

Önümüz kış ve sadece covid değil grip de geliyor. Vatandaşlar nasıl bir tedbir almalı?

Kış aylarında kapalı alanlara geçişimiz ve havaların soğuması ile mevsimsel grip ve diğer virüs enfeksiyonlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da bir artış yaşanması beklenen bir durumdur.

Diğer yandan Covid-19 açısından da olası yeni bir varyantın baskın hale gelmesi ile kliniğin değişmesi vaka artışlarına yol açabileceğinden dünyada sonbahar-kış için hazırlıklar yapılmaktadır.

Ülkemizde de özellikle risk grubundaki kişilerin ve aşısız olanların güncel aşı önerileri doğrultusunda aktif aşı koruması altına alınması amacı ile aşılanmaları önemlidir.

Grip yani influenza ve zatürre yani pnömoni için de tanımlanmış risk grubundaki kişilerin sonbaharda aşılanmaları halk sağlığı açısından da yarar sağlayacaktır. Bu amaçla yeterli ve uygun aşıların ülkemiz için de sağlanması çalışmaları derhal başlatılmalıdır.

Okullar açılıyor, çocuklar icin ne gibi tedbirler alınmalıdır?

Okullarda sadece Covid-19’un değil tüm virüs enfeksiyonlarının görülüp yayılması eğitim kesintilerine ve kayıplarına yol açabilmektedir. Bu nedenledir ki viral hastalıkların bulaşma ve yayılmasını önlemek üzere gerekli hijyen tedbirleri ve düzenlemeler önceden tamamlanmalıdır. Kapalı ve kalabalık sınıf ortamlarında uygun yaştaki herkesin maske takması bulaşma riskini azaltmaktadır.

Ayrıca çocuk yaş grupları için önerilen aşılarla ve özellikle risk grubundaki-uygun yaştaki tüm çocuklarımızın aşı korumasına alınması da önerilmektedir.

Dr Özlem Gürkut

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29/08/2022 14:14