Dr. Adil Özyılkan: Teşkilat yasası yasalaşma aşamasındadır

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gelişen teknoloji ve çağdaş sistemleri sayesinde hastalara kısa sürede daha etkili tedavi imkanları sunulduğunu savundu.

“TEŞKİLAT YASASI YASALAŞMA AŞAMASINDADIR. YASALLAŞTIĞINDA DAHA SAĞLIKLI HİZMET VERECEK NOKTAYA GELECEĞİZ”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi artık hastalara hizmet noktasında yetersiz kalıyor. Sizce hastane, işlevini ne kadar zaman daha sürdürebilir?

‘’Hastanemiz 1972 yılında inşa edilmeye başlanıp 1978 yılında devreye girmiştir. Yıllarda yatak kapasitemiz 350 civarındaydı. Hastanemiz topluma yıllarca hizmet verdi. Şartlar değiştikçe onkoloji ve poliklinik binaları da hastanemize eklendi. Hastanemiz içerisinde bulundurduğu birçok dinamik yapılarla hızlı şekilde gelişmeler gösterdi. Birçok bölümde yeni hamleler yapıldı ve servisler açıldı.

Şu anda gömleğine sığmayan insan gibiyiz ve gömleğimiz bize dar geliyor. Bu süreç içerisinde hastanemiz şartlarına ve olanaklarına göre her zaman görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösterdi. Hastane olarak teçhizat bakımından çok donanımlı bir noktadayız. Binamızın eski, fakat biz bu yapıya uygun şekilde kendimizi geliştiriyoruz. Örneğin, yatak kapasitemizi 350’den 550’ye çıkardık. Gelişen çağdaş sistemlere göre hastaların hastanede bekleme süresini azaltmaya çalışıyoruz ve bu süreler azaldıkça, daha çok kişiyi kısa zamanda tedavi etme olanakları ortaya çıkıyor. Dünyanın hiçbir hastanesinde koğuş sistemi kalmadı ama biz hastanemizde koğuş sistemini halen kaldırmıyoruz, tedbiren tutmaya devam ediyoruz.

Bakanımız makamına geldikten sonra ilk amacı ve açıklamaları yeni hastane yapmak yönünde olmuştur. Bu çok sevindiricidir. Bu durum şu anda hastanemizde yapılan tedavinin eksik veya problemli olduğu anlamına gelmiyor. Biz kendimizi geliştirerek, açıkları giderecek hamleler yapıyoruz.

Covid döneminde açılan Pandemi Hastanesi Dr. Burhan Nalbantoğlu’na bağlı bir hastanedir. Pandemi Hastanesi o dönemin şartlarına ve gerekliliğine uygun olarak yapıldı. Covid bittikten sonra da bu hastaneyi biz kendi amacımıza hitap eden 100 yatak kapasiteli yeni servis olarak düzenleyip bünyemize kattık. Daha önce bazı servislerimizde iki servis bir arada çalışıyordu. Bu servislerden birkaçını teke düşürüp diğerini Acil Durum Hastanesi’ne taşıdık. Bu yapılanmalarda personel, doktor eksiğimiz oluşmaya başladı.

Bu sorunların tedbirini alma noktasında bizim en önemli sorunlarımızdan biri Yataklı tedavi kurumları Teşkilat Yasası’ydı. Yataklı tedavi kurumları Teşkilat Yasası, Sağlık bakanlığımızın bünyesinde hastaneye alınabilecek personelin sayılarını içeren bir yasadır. Eski yasa 2007 yılında yapılmıştı. Branşlar çoğaldıkça yataklı tedavi kurumları teşkilat yasası yetersiz kalmaya başlamıştı. Biz bundan dolayı yasa içerisinde olmayan branşları alamıyorduk ve bu yasanın güncellenmesi gerekiyordu. Yoğun çalışmalardan sonra yasa bir noktaya gelerek meclisten geçti ve Cumhurbaşkanlığından onay bekleyen bir aşamaya geldi. Yasa Cumhurbaşkanımızca onaylanıp resmî gazetede yayınlandıktan sonra, kadrolarımız açılabilecektir. Bu da bizim doktor, hemşire, teknisyen vs. gibi birçok sağlık çalışanı yönünden rahatlamamıza sebep olacaktır.

Örneğin, 2007’ yılındaki teşkilat yasasında acil uzman kadrosu yoktu. Bu nedenle acil uzmanları kadrolaşamıyordu. Ancak sözleşmeli personel olarak alınabiliyordu. Yasa kabul edilince kadrolarımızda bir rahatlama olacaktır. Birçok doktorumuz, kadrosuna, görev yeri ve şemasına göre alınabilecektir. Yurtdışındaki her bölüm ile ilgili farklı hastaneler vardır. Biz farklı bir alternatifimiz olmadığından dolayı bütün hastalıklara cevap vermek zorundayız.

Hastanemizde ortopedi, göz, kalp gibi bölümler iyi seviyeye gelmiş yapılardır. Burada hizmetlerimiz en üst seviyede ve insanlarımızın isteklerine cevap verecek durumdadır. Fakat bu bölümlere hemşire, doktor ve personel gerekiyor. Buna karşılık sürekli doktor sayımız artış gösteriyor. Teşkilat Yasası kadroları doldurulursa hastalarımıza daha sağlıklı zeminde çok daha iyi cevap verecek noktaya geleceğiz. Hastane olarak zaman içinde bazı sorunlar yaşasak da devlet yasalara dayanarak çözüm üretiyor.”

Ülkemizde eğitimli hemşire açığımız yoktur

Eskiden ülkemizde hemşirelik okulu vardı. Neden hemşirelik okulları kapatıldı?

“Üniversitelerden her yıl 900-1000’e yakın hemşire mezun oluyor. Ülkemizde eğitimli hemşire açığımız yok. Şu anda kadrolarımız dolu olduğu için maalesef hemşire sayımızı artıramıyoruz. Bu durum da yine yukarda bahsettiğim Yataklı Tedavi Kurumları Yasası ile ilgilidir. Kadro sayılarımız doludur. Yasamız sürecini tamamladıktan sonra münhal ilan edip hemşire alımına da gidebileceğiz…Fizibilite açısından bakıldığında, branşlarımızda özel eğitimli personel gerektiği için belli sayılara ulaşması gerekiyor. Yeni hastane için, Türkiye ile bakanlarımız devamlı görüşüyor. Biz de hastanemizin yenilenmesi gerektiğini biliyoruz. Fakat, yenilenene kadar DR. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi olarak halkımız için elimizden geleni yapacağız. Şu anda belli bir noktadayız ve kendimizi geliştirerek yenilemek için gayretimizi sürdürüyoruz.”

Son günlerde karşımıza çıkan bakıcı pazarlığıyla ilgili bir durum gündemdedir. 3. uyruklu kişilerin sağlık sektörünü ele geçirdiğini izliyoruz.

“Bu durum ailenin kendi isteğiyle oluşuyor. Aileler hastasına bakıcısını kendi getiriyor. Bizim bu konuda bir yaptırımımız olamaz. Bakanlarımız bu konuyla ilgili her dönem çözüm yolu aradı. Son olarak geçen yasada, hasta bakıcı kadroları oluşturulacağına dair bilgim var. Yasa resmî gazetede yayınlandıktan sonra bu da çözümlenebilecektir. Hastanın özel hak ve taleplerine karışamıyoruz. Eğer, böyle bir şey yaparsak aile mağdur olacaktır.”

“Bakanlığımızın katkılarıyla çağdaş teknolojileri ile halkımızı tedavi ediyoruz”

Ülkedeki doktor eksikliğini gidermek için neden Türkiye’den doktor talep edilmiyor?

“Bizim bazı bölümler için talep ettiğimiz doktorlar, Türkiye’de de sayı olarak eksik olabilmektedir. Gelecek her doktor kısa süreli gelecek ve çözüm olmayacaktır. Halkımıza adamızda sürekli yaşayan doktorlar daha iyi hizmet edebilir. Bakanlığımız, Türkiye’den doktor talebinde bulunabiliyor. Fakat bizim talep ettiğimiz üst dallar maalesef Türkiye’de az ve gelmeleri zor. Ben göreve başladığımda hastanemizde doktor sayısı 100’dü. Şu anda 200’ün üzerinde doktorumuz var. Herkes değişik bölümlerden yeni görevler yapıyor. Yakın zamanda koroner BT anjiyoyu yapmaya başladık. Diğer doktor arkadaşlarım kardiyolojide muazzam işler başarıyor. Böbrek, kalp nakil ameliyatları başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Bana göre şu an da çok iyi bir noktadayız. Hastane halkın aynasıdır. Biz sizlerden sizde bizlerden farklı değiliz. Tek amacımız halkımıza doğru hizmet vermektir. Hep birlikte daha iyiye gitmek zorundayız.”

“Sorunların düzelmesi için kadronun düzenlenmesi ve uzman kişilerin gelerek hizmet vermesi gerekir”

Acil servisteki sorunlar sizce nasıl çözülebilir?

“Acil servis adı üzerinde acil hastalara bakan bir servistir. Bugüne kadar sorunlar yaşandı. Çünkü bizim Teşkilat Yasamızda acil uzman alabilecek bir yapımız yoktu. Bu sorunların düzelmesi için kadronun düzenlenmesi ve uzman kişilerin gelerek hizmet vermelidir. Şu an da sözleşmeli iki tane acil uzmanımız vardır. Acil serviste 24 saat hizmet vermek zorundayız. Serviste değişik bölümlerden doktorlarımız da hizmet veriyor. Acil uzman sayımız arttıkça oradaki personel daha iyi eğitilip yönlendirilecektir. Şu anda iki acil uzmanımız ile bu aşamaya geçtik. Biz değişik bölümlerden doktorlar koyduğumuzda vaka hakkında bilgisi olmayabilir. Acil uzmanı eğitimi nedeniyle gelen hastanın tedavisini biliyor ve ekibi yönlendiriyor. Acil servisin sadece acile hizmet ettiğini halkımız bilmelidir. Acil olmayan hastalar acile gittiğinde hizmet kalitesi düşmekte ve acil gereksiz yere meşgul edilmektedir. Her hastanın başımızın üstünde yeri vardır. Fakat poliklinikte çözülecek bir sorun için acil servise gidilmemelidir. Çünkü acil servis sadece acil hastalara hizmet veren bir bölümdür.”

Kıbrıs Arena/Redaksiyon: Növber GÜRTAY Röportaj Muhabiri: Su ÜÇÜZ