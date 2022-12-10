Dr. Ahmet Bayar: Hiçbir Zaman Kıbrıs'ı Bırakmadım

45 yıl boyunca Amerika'da Göğüs, Kalp, Damar Cerrahı olarak görev alan Dr. Ahmet Bayar, defalarca uluslararası ödül almış, görev hayatı boyunca son derece başarılı işlere imza atmış ve aynı zamanda da ülkesinden hiç uzaklaşmamış bir Kıbrıslı Türk...

Dr. Ahmet Bayar, çocukluk yıllarında karşılaştığı zorlukları, 1963 yılında nasıl ağır yaralandığını ve her şeye rağmen ne şekilde azimle mücadele ederek başarılara imza attığını anlattı.

Bayar şu ifadelere yer verdi.

“Göğüs, Kalp, Damar Cerrahı olarak 45 sene Amerika'da mesleğimi icra ettim. Tıp fakültesine girerken bizden bir şey olmaz düşüncesine sahip olsaydım o iş birinci sınıfta kalırdı. Biyolojik olarak Amerika'da ne varsa bizde de aynısı var. İşte önemli olan bunu harekete geçirip doldurmaktır. Hiçbir zaman Kıbrıs'ı bırakmadım. En büyük hayalim köyümün (Beyarmudu) eğitim ve okul sistemini geliştirmekti. İşte beni buralara, bugünlere getiren ilkokula borcumu ödüyorum”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, hem bilimsel çalışmaları, hem de ülkesine gösterdiği büyük vefa örneği sonucunda Beyarmudu bölgesindeki okullara, spor faaliyetlerine ve gençlere sağladığı katkılardan dolayı Dr. Ahmet Bayar'ı tebrik etti.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2022 22:24