Ocak ayında UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Dr. Ahmet M. Karavelioğlu; ‘Resmi adaylık başvurusu için UBP Genel Sekreterliği’ni bekliyoruz’

2024 Ocak ayında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, resmi başvuru yapmak için UBP genel Sekreterliği’ni beklediğini açıkladı. Dr. Karavelioğlu yaptığını açıklamada, ‘Bizler, UBP Kurultay tarihinin açıklanmasının çok öncesinde aday olacağımızı kamuoyuna açıklamıştık. Aylardır süren çalışmalarımız var. Adaylığımızın resmileşmesi için parti genel sekreterliğinin başvuru kabul etmesi gerekiyor. Bu süreci başlatmak için sekreterliğimizin bize tarih vermesini bekliyoruz’ şeklinde konuştu. Dr. Karavelioğlu, ‘temiz siyaset’ sloganının içinin doldurulması gerektiğini belirterek, ekonomiyi merkeze alan ilkeli, planlı ve programlı bir yönetimin artık kaçınılmaz olduğunu, amacının bu söylemlerin hayat bulacağı bir yönetim şeklinin ülkeye kazandırılması olduğunu vurguladı. Dr. Karavelioğlu, UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.