Dr. Akçiçek Hastanesi’nde 14 Kasım Diyabet Günü etkinliği düzenlendi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısı ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde hastaları bilgilendirmeye yönelik etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte diyabetle ilgili genel bilgilerin yanında, insülin kullanımı ve diyabetik ayak bakımı ile ilgili bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, Dr. Özlem Latif Erdoğmuş, Dr. Pembe Okaygün, eğitim destek hemşiresi Rasiha Güler ve enfeksiyon kontrol hemşiresi Süheyla Bölükbaşı hazır bulundu.

Aralık ayının ilk haftası itibariyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde diyabet farkındalık eğitimleri başlayacağı ve eğitimler için 10 hastaya randevu verildiği belirtildi.

Diyabet eğitimleri rutin aralıklarla önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi bünyesindeki eğitimler, Dahiliye Uzmanları Dr. Özlem Latif Erdoğmuş, Dr. Pembe Okaygün ve eğitim destek hemşiresi Rasiha Güler tarafından verilecek.