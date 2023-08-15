Dr. Aldağ: Riskli grupların her yıl düzenli olarak grip aşısı olması gerekir

*8 yıldır Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr.Yağmur Aldağ yaz aylarında sıklıkla yaşanan kulak ve boğaz ağrılarına sebebini açıkladı.

*Yaz aylarında üst solunum yollarındaki enfeksiyonların artış gösterdiğini ve insanların sağlığına dikkat etmediği için vücut direncinin düştüğünü belirten Dr. Yağmur Aldağ, sıcak ortamdan soğuk ortama ya da tam tersi ani geçişlerde vücuttaki bazı sistemleri olumsuz etkilemesiyle birlikte vücudun daha kolay enfeksiyona yatkın hale gelebildiğini ifade etti.

*Klima ile dışardaki ortam arasında maksimum 10 derece fark olması gerektiğinin altını çizen Dr. Aldağ, yaz aylarında vücudun terlediğini ve çok ciddi bir oranda sıvı kaybı yaşandığını söyledi.

Dr.Aldağ, vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymadığı zaman vücudun bağışıklık sisteminin etkilendiğine işaret ederek, enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Hastalığın tanısı konulmalı ve ardından tedavi sürecine başlanmalıdır”

Dr Yağmur Aldağ doktora danışmadan alınan ilaçların insan vücuduna olan zararlarına değinerek şunları aktardı: “Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı kalıcı hasara sebep olmakla birlikte mevcut hastalığı gizleyebilir de. Yani daha ciddi bir hastalığınız varsa bilinçsiz alınan ağrı kesici ya da farklı bir ilaç ile var olan hastalığın semptomu gizlenebilir. Günün sonunda ciddi bir hastalığınız varsa daha kötü sonuçlarla ortaya çıkacaktır. Alerjik zemin üzerinde konuşmak gerekirse, ilaç almadan önce kişinin alerji testi yaptırarak, alerjiye etken olacak şeylerden uzak durması gerekiyor. Fakat etrafından bunlardan kaçınılmayacak faktörler varsa ilaç kullanarak bunlardan kurtulabilir. Öncelikle hastalığın tanısı konulmalı ve ardından tedavi sürecine başlanmalıdır. Günümüzde yapılan en büyük yanlışlardan biri tanı konulmadan ilaç kullanmaktır. Örneğin, kişinin beyninde tümör vardır ve bulunan tümör baş ağrısı yapmaktadır. Kişi, eczaneye giderek başının ağrıdığını söylüyor ve eczacı tavsiyesi ile güçlü bir ağrı kesici alıyor. Gün sonunda bu ağrı kesici ile birkaç ay başının ağrısı diniyor. Fakat bu durum mevcut hastalığı maskeliyor ve gün geçtikçe artmasını sağlıyor. Bundan dolayı kişilere tavsiyem, herhangi bir semptom farkettikleri zaman uzman kişilere danışmalıdır.

Şu anda Covid-19 virüsünün sessizleşmesinin ve kişi üzerinde büyük etkiler yaratmamasının tek sebebi aşılardır. Aşılarını düzenli yapan kişilerde herhangi bir sorun görmedim. Covid olabilirler, fakat virüsü evde yatarak kolay bir şekilde atlatmalarının tek sebebi aşılardır. Covid-19 virüsü ülkeye ilk geldiği zaman hastalara nasıl tedavi uygulayacağımızı bilmiyorduk. Ülkede kapanmalar oldu, biz bu süre boyunca dünyada uygulanan tedavi yöntemlerini uygulayarak hastalarımızı tedavi ettik. Şu anda Covid enfeksiyonunu nasıl tedavi edeceğimizi ve nasıl yaklaşacağımızı çok iyi biliyoruz.”

“Riskli grupların her yıl düzenli olarak grip aşısı olması gerekir”

Boğaz ağrısının sebebini de bağışıklık sisteminin düşmesiyle geçirilen enfeksiyonlar olduğunu belirten Dr.Aldağ, enfeksiyon boğazdayken tedavi edilebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Bunun için ise bağışıklığın sisteminin güçlü olmasına vurgu yapan Dr. Aldağ, “boğaz enfeksiyonunda kişi, rahat nefes alamaz, yemek yiyemez ve ekstra olarak vücutta oluşan enerji kaybını yerine konulmazsa enfeksiyon daha hızlı ilerler. Özellikle, yaşlı ve kronik hasta grupları mutlaka her yıl grip aşısı olmalıdır. Çünkü, aşı olduktan sonra gribal enfeksiyon daha yavaş ilerler ve enfeksiyondan dolayı yoğun bakıma girme ihtimalı ortadan kalkar. Bundan dolayı, riskli grupların her yıl düzenli olarak grip aşısı olması gerekir” dedi.

Anlattıklarının temelinde bağışıklık sisteminin güçlü olması yattığını belirten Dr.Aldağ, bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi için de kişinin sağlıklı beslenmesi, uyku düzeninin olması, sıvı tüketmesi ve kendinde oluşan semptomları fark edebilmesi gerektiğine işaret etti.

Tüm bunların ardından da Aldağ, hastanın kendini tedavi etmek veya tanı konmadan ilaç almak yerine uzman kişilere başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Arena (Röportaj: Su Üçüz-Editör: Növber Gürtay)