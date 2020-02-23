Dr. Altunç: Paniğe gerek yok!

Dr. Umut Altunç sosyal medya hesabından, coronavirüs ile ilgili öneri ve değerlendirmelerde bulundu. Altunç, "Şu anda kesin teşhis edilmiş bir Coronavirüs vakamız yok! Ama bu olmayacağı anlamına gelmez! Hayat devam ediyor... Paniğe gerek yok, tedbirli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

İşte Dr. Umut Altunç'un paylaşımı...

Bu virüs salgını ne ilk ne de son olacak! Küresel ısınmanın etkisi ile doğanın dengesi değişiyor!

Bu tür hastalıklarla yaşamaya alışmamız lazım

Bize düşen görev panik olmadan, kendimiz ve çocuklarımızın beslenmelerine özen göstermek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek vitamin içerikli ve az yağlı proteinden zengin gıdalar tüketmek, bol sıvı almak, bitki çayları ve doğal meyve suları içmek... Bunun yanı sıra klima gibi ısıtıcıları yaşadığımız ortamın nem dengesini bozacak derecede kullanmaktan kaçınmak, ısıtıcıları fazla kullanarak sıcak-soğuk farkı yaratmamak... Sigaradan uzak durmak, içilen ortamlara girmemek, içtirmemek... Hasta çocukları okula göndermemek... Elleri sık yıkamak, çocuklarımıza her gün duş aldırmak, saçlarını ıslak bırakmamak... Sinemaya, alışverişe giderken maske takmaya gerek yok!

Her zaman olduğu gibi önerilen uygulama sadece hasta kişilerle temas halinde maskeler kullanmak...

Doktorlarımız titiz bir şekilde gerekli önlemleri alıyorlar! Özellikle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr Özlem Gürkut , Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim’i Adil Özyılkan ve Mağusa Devlet Hastanesi Başhekim’i Mustafa Kalfaoglu konuyu yakından takip ediyor

Şu anda kesin teşhis edilmiş bir Coronavirüs vakamız yok! Ama bu olmayacağı anlamına gelmez!

Hayat devam ediyor... Paniğe gerek yok, tedbirli olmak lazım

23/02/2020 15:13