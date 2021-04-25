Dr. Aşıcıoğlu: Dün yapılan eylem şahsımı temsil etmiyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkut Aşıcıoğlu Bu Memleket Bizim Platformu’nun pandemi döneminde eylem yapmasına, eyleme Tabipler Birliği’nin de katılım göstermesini eleştirdi…

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25/04/2021

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Dr. Aşıcıoğlu: Dün yapılan eylem şahsımı temsil etmiyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkut Aşıcıoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Memleket Bizim Platformu’nun eylemine katılan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni eleştirdi.

Aşçıoğlu “Üyesi olduğum Kıbrıs Türk Tabipleri pandemi döneminde toplum sağlığı yerine siyaseti tercih ettiği dünkü eyleminde şahsımı temsil etmediğini tüm kamuoyu ile paylaşırım” ifadelerini kullandı.

Dr. Aşcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

Yasalar gereğince KKTC sınırları içerisinde mesleğini icra etmek için tüm hekimlerin üyesi olma zorunluluğu olan ve benim de üyesi olduğum Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi döneminde toplum sağlığı yerine siyaseti tercih ettiği dünkü eyleminde şahsımı temsil etmediğini tüm kamuoyu ile paylaşırım.

Saygılarımla, Dr. Erkut Aşıcıoğlu

25/04/2021 11:37
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TAGS: Dr. Aşıcıoğlu, , eylem, tabipler birliği, haberkıbrıs
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