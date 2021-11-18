Dr. Benar: Denetimler yetersiz vakalar bu nedenle artıyor

KKTC’de 20 aydır Covid-19 salgınıyla mücadele ediliyor

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18/11/2021

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Dr. Benar: Denetimler yetersiz vakalar bu nedenle artıyor

KKTC’de 20 aydır Covid-19 salgınıyla mücadele ediliyor...Rakamlar 300’lere ulaştı 2 bin 52 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Hastaların 483’ü otel veya hastanede, bin 569’u evde. 103 kişiden oluşan filyasyon birimi salgınla mücadele için çalışıyor .

Dr. Şebnem Benar “Bir tarafta covid-19’dan nefes alamayanlar diğer tarafta bir şey yokmuş gibi kuralları yok sayanlar var. Sağlık çalışanları 2 dünya arasına sıkıştı”

“Özel sektör çalışanları işverenlerin baskısıyla temaslılarını gizliyor semptomları olanlar test yapmıyor Denetimler yetersiz Vakalar bu nedenle artıyor”

18/11/2021 16:08
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TAGS: koronavirüs, covid19, kktc
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